Kim Min-Jae'den transfer haberlerine flaş tepki: 'Saçmalık...'

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 15:42

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 15:42

İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, hakkında çıkan transfer iddialarına tepki gösterdi.

Güney Koreli stoperin adı son aylarda Manchester United ve Real Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor.

"BU TÜR SAÇMALIKLARDANSA TAKIMA ODAKLANIYORUM"

26 yaşındaki futbolcu ise tüm bu söylentilerden rahatsızlık duyduğunu belirterek, geleceğiyle ilgili spekülasyonların son bulmasını istedi.

Güney Kore'nin Kolombiya ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından konuşan Kim Min-Jae, transfer iddialarıyla ilgili olarak "Bu söylentiler hiç doğru değil. Takımıma odaklanmak istiyorum. Oynayacak çok turnuvam var. Keşke bu haberleri yaymasanız. Bu tür saçmalıklardansa takıma odaklanıyorum. Oynayacak çok önemli maçlarım var ve şu anda sadece Napoli'ye odaklanmak istiyorum" diye konuştu.