Kiralık olarak ayrılacağı iddia edilmişti: Real Madrid Başkanı'ndan Arda Güler kararı!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:12

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:12

2023/2024 sezonunun yaz transfer döneminde 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in İspanya macerası istediği gibi gitmiyor.

Eflatun-beyazlıların geniş kadrosunda bulduğu süreden memnun olmayan 19 yaşındaki futbolcunun geleceği tartışma konusu olurken Real Madrid cephesinden yeni bir açıklama geldiği iddia edildi.

"REAL MADRID'DE KALACAK"

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Florentino Perez, medya mensuplarına Arda Güler'in kulüpte kalacağını bildirdi. İspanyol iş adamının şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

"Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok."

ANCELOTTI İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Yine ülke basınında yer alan haberlerde Arda Güler'in bulduğu forma süresi hakkında teknik direktör Carlo Ancelotti ile görüştüğü de belirtildi.

Haberde İtalyan teknik direktörün Arda Güler'e, ona duyduğu güvenin tam olduğunu söylerken oyuncusuna defansif yönde çalışmalar yapmasını tavsiye ettiği ifade edildi.

BU SEZON 12 MAÇTA OYNADI

19 yaşındaki Arda Güler, bu sezon Real Madrid forması ile 12 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 307 dakika sahada kalan milli oyuncu, takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

La Liga'nın 12. haftasında Osasuna'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek moral bulan Real Madrid, bu hafta Leganes'in konuğu olacak. 24 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan mücadele TSİ saat 20.30'da başlayacak.

REAL MADRID İKİNCİ SIRADA

Şu ana kadar La Liga'da 12 maça çıkan Real Madrid toplamda 27 puan topladı ve maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.