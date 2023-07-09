Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek? Kırkpınar Yağlı Güreşleri finali saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 09.07.2023 - 14:07

Güncelleme: 09.07.2023 - 14:07

Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 662'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son güne girildi. Çeyrek final müsabakalarıyla başlayan son gün güreşlerinde ilk olarak minik 1 ve minik 2 boydaki pehlivanların çayıra salınmasıyla başlayan güreşler kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Pehlivanlar isimlerini kürsüye yazdırmak için mücadele veriyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar saat 12.15'de kura çekmelerinin ardından çeyrek final müsabakalarına başlayacaklar.



BAŞPEHLİVAN KİM OLACAK?

Organizasyonun üçüncü gününde çayıra minik-1 boy pehlivanları çıktı. Öğle saatlerinde ise başpehlivanlar çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

Bugün Kırkpınar'a gelecek yıl güreş ağalığı yapacak ağa da ihale yoluyla seçilecek. Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği final güreşi sonrası organizasyon sona erecek.

Edirne'de bu yıl 662’ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2’nci günü Başpehlivanlık karşılaşmaları sona erdi. Sarayiçi Er Meydanındaki güreşlerde çeyrek finale yükselen 8 Başpehlivan belli olurken, güreşlerin favorilerinden 4 altın kemer sahibi Ali Gürbüz, rakibi Özkan Yılmaz'a yenilerek çayıra erken veda etti.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FİNALİ NE ZAMAN?

9 Temmuz Pazar günü saat 18:00'de belli olacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT Spor'da ekrana gelecek.

BAŞPEHLİVANLIK ÖDÜLÜ NE?

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kazananı olan başpehlivana 1 milyon lira ödül verilecek. Başpehlivan ikincisi 250 bin lira, başpehlivanlık üçüncüsü ise 125'er bin lira ödül alacak.



Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak.













