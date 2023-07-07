Yayınlanma: 07.07.2023 - 12:39

Güncelleme: 07.07.2023 - 12:39

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 662’nci buluşma 7 Temmuz'da başladı. Organizasyon “Türkiye’nin başpehlivanının” belirleneceği 9 Temmuz’da sonra erecek. Peki, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede yapılacak? 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

2023 KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

7 Temmuz'da başlayacak 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9 Temmuz pazar günü yapılacak başpehlivanlık final karşılaşmasıyla sona erecek. Kırkpınar'da başpehlivan, 9 Temmuz Pazar günü belirlenecek.

2023 KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA YAYIMLANIYOR?

Güreşler, TRT Spor ekranlarınından canlı yayımlanacak.

2023 KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ PROGRAMI

Güreşler 7 Temmuz Cuma günü saat 09.00'da başlayacak. Güreşler Sarayiçi'nde devam ederken, Kırkpınar'ın en önemli ritüellerden biri olan Ağa Karşılama Töreni gerçekleştirilecek.

Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası, 662. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 7 Temmuz Cuma saat 10.00'da Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan törenle karşılanacak. Daha sonra tören Atatürk Anıtı'nda devam edecek. Kırkpınar'ın açılış programı ise saat 18.30'da Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

8 Temmuz Cumartesi Günü güreşler Sarayiçi Er Meydanı'nda devam edecek. 9 Temmuz Pazar Günü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat 09.00'da başlarken, Ağalık İhalesi saat 15.00'te, Bayrak Töreni saat 16.00'da Final Güreşi saat 17.30'da, Ödül Töreni ise saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

2023 KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNİN BİLETLERİ NE KADAR?

İlk gün seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bilet fiyatları 8 Temmuz Cumartesi günü için birinci kademe 240 lira, ikinci kademe 200 lira olarak belirlendi. Güreşlerin son gününe denk gelen final güreşinin de yer aldığı 9 Temmuz Pazar günkü organizasyonu izlemek isteyenler, birinci kademe için 300, ikinci kademe için 260 lira ödeyecek.

2023 KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNİN ÖDÜLLERİ NE?

Edirne Belediyesi bu yıl 3 milyon TL’ye yakın ödül dağıtırken başpehlivan 1 milyon TL’lik büyük ödülün ve 22 ayar altında, 1.4 kilogramlık altın kemerin sahibi olacak.

2023 KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı.