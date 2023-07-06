Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 9 yaralı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 07:34

Güncelleme: 06.07.2023 - 09:22

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Denizli-Manisa Kara Yolu Selimiye Mahallesi’nde, Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’ye doğru hareket eden M.H.O. (23) idaresindeki 07 plakalı minibüs, R.U. (64) idaresindeki 09 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü M.H.O. ve minibüste yolcu olarak bulunan güreşçiler M.A. (27), M.C.T. (16), B.R.A. (17), U.B. (29), A.İ.U. (25), E.K.(19), M.L.Ç. (17) ve C.O.A. (18) yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. jandarmanın kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.