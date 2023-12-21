Kırmızı kartlar tartışma yaratmıştı: Hakem Zorbay Küçük'ün maç raporu ortaya çıktı!
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada Brezilyalı futbolcu Fred'in kırmızı kart görmesi tartışma yaratmıştı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ün maç raporu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin 4-3 kazandığı Kayserispor maçının uzatma dakikalarında Fred'e kırmızı kart gösteren karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün maç raporu ortaya çıktı.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Hakem Zorbay Küçük, maç raporuna Fred'e küfür ettiği için kırmızı kart gösterdiğini yazdı.
FENERBAHÇE'DEN KARARA İTİRAZ
Haberde Fenerbahçe'nin, küfür etmediğini söyleyen Fred için PFDK'nin kararı belli olduktan sonra Tahkim Kurulu'na ayrıntılı bir itiraz yapacağı belirtildi.
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