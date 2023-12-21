Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Fenerbahçe yorumu: 'Fenerbahçe ne istemiyorsa o oldu'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:15

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:16

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-3 mağlup etti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, zorlu mücadeleyi TV 8.5'ta değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe çok değerli bir 3 puan aldı. Açıkçası daha kolay kazanacağını düşünüyordum. Az daha puan kaybediliyordu. Çok iyi bir 3 puan oldu."

''SKORU KORUYAMIYOR''

"Recep Uçar ve İsmail Kartal'ın beraberliğe tahammülü yok. Kayserispor bugün beklediğimden daha çok zorladı Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe 'niye skoru koruyamıyorum' diye düşünmeli."

"Ligin kaderini belirleyecek maç pazar akşamı derbi. Fenerbahçeli taraftarların Dzeko çok değerli oyuncu. Ama Dzeko dahil olmak üzere 25 kişilik kadroda kim olmazsa üzülürüm diye sorsanız, milyonlarca taraftarın yüzde 99,99'u Fred derler. Aman Fred'e bir şey olmasın derler."

''GALATASARAY NE İSTİYORSA O OLDU''

"Bu kırmızı kartla birlikte bireysel anlamda Galatasaray ne istiyorsa, Fenerbahçe ne istemiyorsa o oldu. Fred-Torreira eşleşmesini kaçırmış olduk."

''Fred'in küfür ettiği için kırmızı gördüğünü söylediler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Fenerbahçe, Fred yok diye yine de çok üzülmesin''

''SENİN ORADA İŞİN NE?''

"İsmail Kartal'a helal olsun. İrfan Can takım kaptanı. İrfan Can olayı bırakmış, 4 metre ötede bekliyor. Mert Hakan zıpladı, bağırmaya başladı. Devam edin. Mert Hakan sen neden oradasın? Senin orada işin ne? İsmail hocanın Mert Hakan'a tepkisi çok doğru."

"Batshuayi attığı 3 golle Fenerbahçe yönetiminin kafasını karıştırmış olabilir. Kendine geldiğini gördüm. Ayrıca Fenerbahçe'de kalmasını ister. Bu goller onu tekrar takıma bağlayabilecek gollerdi."

''CENGİZ İÇİN MORAL''

"Cengiz Ünder için güzel bir maç oldu. Uzun zaman sonra 11'e dönüp böyle katkı vermek Cengiz için çok iyi oldu. Oyun içinde de etkili olduğunu gördüm. Ona moral olacaktır."