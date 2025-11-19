Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kıtalar arası play-off'ta sahne Meksika!

Kıtalar arası play-off'ta sahne Meksika!

19.11.2025 23:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kıtalar arası play-off'ta sahne Meksika!

Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off maçları Guadalajara ve Monterrey'de yapılacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off karşılaşmaları, Meksika'nın Guadalajara ve Monterrey şehirlerinde oynanacak. 

FIFA'nın açıklamasında, 6 ülkenin katılacağı Dünya Kupası play-off turnuvasının Guadalajara ve Monterrey kentlerinde düzenleneceği belirtildi.

Play-off maçları, 23-31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off karşılaşmaları, Meksika'nın Guadalajara ve Monterrey şehirlerinde oynanacak. 

FIFA'nın açıklamasında, 6 ülkenin katılacağı Dünya Kupası play-off turnuvasının Guadalajara ve Monterrey kentlerinde düzenleneceği belirtildi.

Play-off maçları, 23-31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

İlgili Konular: #Meksika #2026 Dünya Kupası