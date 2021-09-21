'Kızdan güreşçi olmaz' diyenleri utandıran şampiyon

21 Eylül 2021 Salı, 10:18

Antalya'da çiftçilikle uğraşan ailesine serada çalışarak yardım eden Ümmühan Duran (17), plaj güreşinde 15 gün içerisinde Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa üçüncülüğü kazanmanın gururunu yaşadı. Dünya şampiyonasında altın madalya hedefleyen milli sporcu, "'Kızdan güreşçi olmaz' diye eleştiriyorlardı. Şampiyonluklar kazandıktan sonra bunu söyleyenlerin tebrik etmesi, herkesin kutlaması beni gururlandırdı. Ayaklarımın üzerinde durup, şampiyon oldum. Çok gururluyum" dedi.

Antalya'da yaşayan Ümmühan Duran, 6 yıl önce kardeşinin antrenmanını izlerken güreşe başlamaya karar verdi. Anne ve babasının desteğiyle antrenmanlara başlayan Ümmühan, elde ettiği başarılarla ailesinin gururu oldu. Minder güreşinde Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda 2017 yılında ikincilik, aynı şampiyonada 2018'de üçüncülük kazanan Ümmühan, 2019'da Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. Ümmühan iki yıl önce Bulgaristan'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda da üçüncülük elde ederek başarılarını artırdı.

TÜRKİYE'DE ALTIN, AVRUPA'DA BRONZ

Ümmühan, pandemi nedeniyle turnuvaların ertelenmesi nedeniyle yeni şampiyonluklar kazanma hayaline ara verse de pes etmeden çalışmalarına devam etti. Minder güreşinde kazandığı madalyalarla adından söz ettiren Ümmühan, plaj güreşinde de başarı elde etmek için antrenörü İlkay Kaya ile çalışmalarını sürdürdü. Antalya Spor Salonu'nda çalışan, sahilde antrenman yapan Ümmühan, 30 Ağustos'ta İzmir Genç Kadınlar Plaj Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Plaj güreşinde elde ettiği başarı sonrası milli takımla 11-12 Eylül'de Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı giyen Ümmühan, bronz madalyanın sahibi oldu.

Spor hayatında başarılı olmak için okul eğitimini ve antrenmanlarını aksatmayan Ümmühan, arta kalan zamanlarda da çiftçilikle uğraşan ailesine serada çalışarak yardım etti. Dünya şampiyonasına hazırlanan Ümmühan, kumdaki antrenmanın yanı sıra minderde de çalışmalarını sürdürüyor. Traktör lastiği ile antrenman yapan Ümmühan, halatla tırmanarak gücünü artırıyor. Ümmühan, Romanya'da 23 Eylül'de düzenlenecek Plaj Güreşi Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.Güreşe ilk başladığı yıllarda çevresindekilerin 'Bir kızdan güreşçi olmaz' sözüne çok üzüldüğünü anlatan Ümmühan, bu süreçte anne ve babasının kendisine hep destek verdiğini anlattı. Ailesinin desteğiyle başarısının arttığına değinen Ümmühan, "Güreşe başladığımda çok tepki görmüştüm. 'Bir kızdan güreşçi olmaz', 'Güreş erkek sporu' diye eleştiriyorlardı. Şampiyonluklar kazandıktan sonra bunu söyleyenlerin tebrik etmesi, herkesin kutlaması, beni gururlandırdı. Ben ayaklarımın üzerinde durup, şampiyon oldum, Avrupa'da üçüncülük elde ettim. Çok gururluyum" dedi.

DOMATES SERASINDAKİ ŞAMPİYON

Kardeşi sayesinde güreşe başladığını, şampiyonluklar kazansa da antrenmanlardan kalan zamanlarda serada çalışarak ailesine yardım etmeyi sevdiğini belirten Ümmühan, "Kardeşimin antrenmanını izlerken güreş yapmak isteyip, ben de antrenmanlara başladım. 6 yıldır güreş branşıyla uğraşıyorum. Minder güreşinde birçok başarım oldu. Türkiye üçüncülüğü, ikinciliği ve şampiyonluğum var. 2019'da Balkan Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Daha sonra plaj güreşi antrenmanlarına başladım. Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü kazandım. Dünya şampiyonasında hedefim altın madalya kazanmak. Antrenmanlardan arta kalan zamanlarda çiftçilikle uğraşan aileme serada çalışarak yardım ediyorum" diye konuştu.