Kızılyıldız derbide Partizan'ı devirdi
THY EuroLeague'in 24. haftasında Kızılyıldız deplasmanda Partizan'ı 73-71 mağlup etti.
Kızılyıldız derbide Partizan'ı 73-71 mağlup etti.
Kıran kırana geçen ve müthiş bir mücadeleye sahne olan dev maçta bitime 1 saniye kala Sterling Brown'ı Nemanja Nedovic'e 3 atış şansı tanıdı. Nemanja Nedovic faul çizgisinde 3'te 2 attı ve Kızılyıldız'ı 73-71'lik skorla derbide galibiyete taşıdı.
Bu sonuçla Partizan, ligdeki 24. maçında 12. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sırp temsilcisi, gelecek hafta çift maç haftasının ilk ayağında Virtus Bologna'ya konuk olacak.
Ligdeki 24. maçında 14. galibiyetini alan Kızılyıldız ise ASVEL ile kozlarını paylaşacak.
Partizan'da Carlik Jones 20 sayı – 3 asist, Sterling Brown 8 sayı – 1 asist, Duane Washington 8 sayı – 2 ribaunt, Tyrique Jones 8 sayı – 6 ribaunt, Isaac Bonga, Brandon Davies ve Arijan Lakic 7 sayıyla mücadele etti.
Kızılyıldız'da ise faul çizgisinden bulduğu sayılarla takımını galibiyete taşıyan Nemanja Nedovic 5 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Filip Petrusev 17 sayı – 8 ribaunt, Joel Bolomboy 14 sayı – 8 ribaunt, Codi Miller-McIntyre 11 sayı – 6 asist ile oynadı.
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