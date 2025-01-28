EuroLeague Final Four'a ev sahipliği yapacak kent resmen belli oldu!
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nin, THY EuroLeague 2025 Final Four organizasyonuna ev sahipliği yapacağı açıklandı.
THY EuroLeague'de beklenen gelişme resmen duyuruldu.
2024-25 sezonu Final Four organizasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.
"OLAĞANÜSTÜ BİR FIRSAT"
Euroleague Basketbol Başkanı Dejan Bodiroga, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Euroleague Basketbol'a olan güvenlerini gösterdikleri için Abu Dabi şehrine teşekkür etmek istiyorum. Final Four'u Abu Dabi'ye getirmek iddialı bir proje ve EuroLeague atmosferini yeni ve çeşitli bir kitleye sunmak için olağanüstü bir fırsat. Aynı zamanda, bu ortaklık sadık taraftarlarımıza dünyanın en modern ve turist dostu şehirlerinden birinde yeni bir deneyim garantiliyor. Birlikte, EuroLeague'i yeni zirvelere taşıyacak bir üst düzey etkinlik daha gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
23 Mayıs - 25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun biletleri 26 Şubat tarihinde satışa sunulacak.
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