Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 8. haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in sekizinci hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
EuroLeague'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.
Geçen hafta da Sırbistan deplasmanına giden Fenerbahçe Beko, eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 85-84 mağlup olmuştu.
GEÇEN SEZON KAZANMIŞTI?
Geride kalan 7 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Kızılyıldız, 15. sırada bulunuyor.
Bu sezon iç sahada ASVEL ve Bayern Münih'i mağlup eden Sırbistan temsilcisi; Zalgiris, Monaco, Virtus Segafredo Bologna, Partizan ve Barcelona maçlarından yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, geçen sezon bu deplasmanda uzatmalara giden müsabakayı 91-89 kaybetmişti.
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