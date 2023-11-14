Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.11.2023 - 09:35

Güncelleme: 14.11.2023 - 09:35

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in sekizinci hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

EuroLeague'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Geçen hafta da Sırbistan deplasmanına giden Fenerbahçe Beko, eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 85-84 mağlup olmuştu.

GEÇEN SEZON KAZANMIŞTI?

Geride kalan 7 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Kızılyıldız, 15. sırada bulunuyor.

Bu sezon iç sahada ASVEL ve Bayern Münih'i mağlup eden Sırbistan temsilcisi; Zalgiris, Monaco, Virtus Segafredo Bologna, Partizan ve Barcelona maçlarından yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, geçen sezon bu deplasmanda uzatmalara giden müsabakayı 91-89 kaybetmişti.