Klaksvik - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Klaksvik ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:26
Klaksvik - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, deplasmanda Magne Hoseth'in ekibi Klaksvik ile kaşı karşıya gelecek.

KLAKSVIK - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Torsvollur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

KLAKSVIK - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Elçin Mesiyev'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Lille, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Olimpija Ljubljana'yı 2-0 mağlup etmişti.

Klaksvik ise deplasmanda karşılaştığı Slovan Bratislava'ya 2-1 mağlup olmuştu.


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