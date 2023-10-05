Klaksvik - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Klaksvik ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, deplasmanda Magne Hoseth'in ekibi Klaksvik ile kaşı karşıya gelecek.
KLAKSVIK - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Torsvollur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
KLAKSVIK - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Elçin Mesiyev'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Lille, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Olimpija Ljubljana'yı 2-0 mağlup etmişti.
Klaksvik ise deplasmanda karşılaştığı Slovan Bratislava'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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