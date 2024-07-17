Kobe Bryant'ın babası Joe Bryant hayatını kaybetti
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın babası Joe Bryant'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Los Angeles Lakers'ın efsanevi oyuncusu Kobe Bryant'ın babası Joe Bryant'ın 69 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD merkezli Philadelphia Inquirer, Joe Bryant'ın yakın zamanda ağır bir felç geçirdiğini bildirdi.
JOE BRYANT KİMDİR?
Joe Bryant, 1975 NBA Draftı'nda Golden State tarafından 14. sırada seçilmiş ve Warriors tarafından, çaylak sezonu başlamadan önce hakları Philadelphia'ya verilmişti. Dört yıl 76ers'ta, üç yıl San Diego Clippers'ta ve bir yıl da Houston Rockets'ta forma giyen Bryant, 606 maçta 8,7 sayı ortalaması yakalamıştı.
Oradan Fransa ve İtalya'da uluslararası bir kariyere yönelen Bryant, bu süreçte NBA'in efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın çocukluğunu gerçek anlamda şekillendiren bir süreç geçirmişti.
13 yaşındayken ailesiyle Philadelphia'ya dönen Kobe Bryant, bu süreçte bir lise yıldızı olmuş ve dört yıl sonra NBA'e giriş yapmıştı.
Kobe Bryant, 26 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.
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