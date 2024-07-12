NBA'de tarihe geçen yayın hakları anlaşması
NBA yönetimi, ligin yayın hakları için 11 yıllık anlaşmaya vardı. Birden fazla yayıncının dahil olduğu anlaşmanın toplam değerinin yaklaşık 76 milyar dolar olduğu belirtildi.
Boston Celtics'in şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun ardından NBA'de yeni yayın hakları için lig yönetimi rekor bir teklif aldı.
Ahtletic'te yer alan haberde birden fazla yayıncının dahil olduğu anlaşmanın toplam değerinin 76 milyar dolar ve 11 yıllık olduğu belirtildi.
NBA yönetiminin yapacağı son toplantının ardından sözleşmenin son detaylarının netlik kazanacağı anlaşmanın tamamlanabileceği ifade edildi.
Bu anlaşma, lig tarihi için sözleşme uzunluğu ve değer açısından rekor olacak. Bir önceki anlaşma, 2.6 milyar dolar karşılığında tamamlanmıştı.
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