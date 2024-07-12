NBA'de tarihe geçen yayın hakları anlaşması

NBA yönetimi, ligin yayın hakları için 11 yıllık anlaşmaya vardı. Birden fazla yayıncının dahil olduğu anlaşmanın toplam değerinin yaklaşık 76 milyar dolar olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:36
NBA'de tarihe geçen yayın hakları anlaşması
Abone Ol google-news

Boston Celtics'in şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun ardından NBA'de yeni yayın hakları için lig yönetimi rekor bir teklif aldı.

Ahtletic'te yer alan haberde birden fazla yayıncının dahil olduğu anlaşmanın toplam değerinin 76 milyar dolar ve 11 yıllık olduğu belirtildi.

NBA yönetiminin yapacağı son toplantının ardından sözleşmenin son detaylarının netlik kazanacağı anlaşmanın tamamlanabileceği ifade edildi.

Bu anlaşma, lig tarihi için sözleşme uzunluğu ve değer açısından rekor olacak. Bir önceki anlaşma, 2.6 milyar dolar karşılığında tamamlanmıştı.


nba haberleri Yayın Hakları haberleri rekor haberleri

İlgili Haberler

Eski NBA yıldızı Jontay Porter bahis skandalıyla ilgili suçunu itiraf etti!

Eski NBA yıldızı Jontay Porter bahis skandalıyla ilgili suçunu itiraf etti!
NBA'de sürpriz karar: Şampiyon Boston Celtics satışa çıkarılıyor!

NBA'de sürpriz karar: Şampiyon Boston Celtics satışa çıkarılıyor!
NBA'de bir Türk daha: İşte Adem Bona'nın yeni takımı!

NBA'de bir Türk daha: İşte Adem Bona'nın yeni takımı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler