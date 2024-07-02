NBA'de sürpriz karar: Şampiyon Boston Celtics satışa çıkarılıyor!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Dallas Mavericks'i 4-1'lik seri sonucu mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Boston Celtics'in satışa çıkarıldığı açıklandı.
Final serisinde Dallas Mavericks'i 4-1 ile geçen Boston Celtics şampiyonluk ipini göğüslemişti. Kulübün sahibi Wyc Grousbeck, büyük başarının ardından kulübü satışa çıkarma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada Boston Celtics'in çoğunluk hisselerinin 2024 yılının sonunda satılmasının hedeflendiği, tüm hisselerin satışının ise 2028 yılında tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 4.7 MİLYAR DOLAR
2002 senesinde Boston Celtics'i 360 milyon dolar karşılığında satın alan iş insanı Wyc Grousbeck, 22 senede Celtics ile 2008 ve 2024'te olmak üzere 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
2023 yılında piyasa değeri 4.7 milar dolar olan Boston Celtics'in 2023'teki değeri karşılığında satılması durumunda Wyc Grousbeck ciddi bir kar elde etmiş olacak.
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