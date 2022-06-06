Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2,735 milyon dolara satıldı

2020'de helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane isim Kobe Bryant'ın NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'taki ilk sezonunda giydiği forması açık artırmada 2,735 milyon dolara satıldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2022 Pazartesi, 13:07
Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2,735 milyon dolara satıldı
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Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması, açık artırmada 2,735 milyon dolara alıcı buldu.

SCP Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bryant'ın NBA'e adım attığı 1996-97 sezonunda, iki play-off maçı da dahil giydiği forma mezatla satıldı.

26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.


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