Kobe Bryant'ın ilk maçında giydiği forma rekor fiyata satıldı!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın efsanevi oyuncusu Kobe Bryant'ın ilk maçında giydiği forma, ABD'de yapılan müzayedede rekor fiyata alıcı buldu.
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın 1996-97 sezonundaki çaylak yılına ait, ilk maçı da dahil olmak üzere yedi farklı maçta giydiği Lakers forması, Sotheby's müzayede evinde tam 7 milyon dolara alıcı bularak yeni bir rekora imza attı.
Formanın, Kobe'nin ilk hazırlık maçı (16 Ekim 1996), ilk normal sezon maçı (3 Kasım 1996) ve medya günü gibi önemli anlarda giyildiği doğrulandı. Bu forma daha önce 2012 yılında yalnızca 115 bin 242 dolara satılmıştı.
KOBE BRYANT'IN EN PAHALI FORMASI
Satış, Bryant'a ait bir spor koleksiyon ürünü için şimdiye kadar ödenen en yüksek tutar oldu. Önceki rekor, 2007–08 MVP sezonunda giydiği ve imzaladığı formanın 5.8 milyon dolara satılmasıydı.
Sotheby's Modern Koleksiyonlar Başkanı Brahm Wachter, "Sporcuların çıkış maçları geri getirilemeyecek eşsiz anlardır. Kobe gibi ikonlar için bu tür anlar çok daha anlamlı hale gelir" dedi.
7 milyon dolarlık bu forma, şimdiye kadar satılan en pahalı dördüncü maç forması oldu. İlk üçte Babe Ruth'un 'called shot' beyzbol forması (24 milyon dolar), Michael Jordan'ın 'The Last Dance' forması (10.1 milyon dolar) ve Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' forması (9.3 milyon dolar) yer alıyor.
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