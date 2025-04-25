NBA'de yılın savunmacısı ödülü sahibini buldu!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:46

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:46

Cleveland Cavaliers'ın genç yıldızı Evan Mobley, 2024–25 NBA sezonunun En İyi Savunmacısı ödülünün sahibi oldu.

Ligin iki yönlü en etkili uzunlarından biri olarak gösterilen Mobley, bu ödülle birlikte savunmadaki istikrarını ve elit düzeydeki etkisini bir kez daha kanıtlamış oldu.

OYLAMADA EN ÜSTE YERLEŞTİ

Oldukça çekişmeli geçen oylamada zirvede yer alan Mobley, 35 birincilik, 30 ikincilik ve 20 üçüncülük oyu alarak toplamda 285 puana ulaştı. Onu ikinci sırada Dyson Daniels takip ederken, deneyimli savunmacı Draymond Green üçüncü sırada yer aldı.

Mobley'nin savunmadaki katkıları istatistiklere de net bir şekilde yansıdı. Maç başına 1.59 blokla ligde altıncı sırada yer alırken, 7.0 savunma ribaundu ortalamasıyla da NBA genelinde 13. sıraya yerleşti. Ayrıca, maç başına 10.4 şut engelleme girişimiyle, sezonun %70'inden fazlasında forma giyen oyuncular arasında üçüncü sıraya adını yazdırdı (Mobley bu sezon 82 maçın 58'inde oynadı).

RAKİPLERİNE GEÇİT VERMEDİ

Klasik istatistiklerin ötesinde, gelişmiş ölçümlerde de Mobley'nin savunma etkisi dikkat çekti. Rakipleri, Mobley'nin en yakın savunmacı olduğu pozisyonlarda %44.5 isabet oranında kaldı. Bu oran, rakip oyuncuların beklenen şut yüzdesi olan %47.7'nin 3.2 puan altındaydı. Bu durum, Mobley'nin sadece blok yaparak değil, rakip şutları bozarak da ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Cavaliers, Mobley'nin sahada olduğu dakikalarda 108.6'lık savunma reytingiyle ligin elit savunma takımları arasında yer aldı. Uzmanlar, Mobley'nin savunmadaki fark yaratan uzun kollarının, pozisyon bilgisinin ve çok yönlülüğünün, bu başarının temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.