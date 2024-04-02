Kobe Bryant'ın şampiyonluk yüzüğü rekor fiyata satıldı

NBA ve Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın babasına hediye ettiği şampiyonluk yüzüğü yapılan açık artırmada rekor fiyatla satıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:11
Kobe Bryant'ın şampiyonluk yüzüğü rekor fiyata satıldı
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Los Angeles Lakers'ın efsanevi oyuncusu Kobe Bryant'ın 2000 yılında kazandığı şampiyonluk yüzüğü açık artırmada 927 bin dolara satıldı.

Bryant'ın babasına hediye ettiği 2000 NBA Finalleri yüzüğü, Goldin müzayedesinde 927 bin dolara satılarak bir NBA şampiyonluk yüzüğü için satış rekorunu kırmayı başardı.

Önceki rekor, Bill Russell'ın 1957'de kazanmış olduğu ve 2021'de 705 bin dolara satılan ilk yüzüğüydü.

Goldin, yüzükte toplam 40 pırlantanın bulunduğunu ve 14 ayar altından yapıldığını kaydetti. Ön tarafında Lakers logosu ve "Dünya Şampiyonu" yazısı bulunan yüzüğün yan tarafında "Ring Bling" ifadesi, öbür tarafında "2000" yılı, bir diğer tarafında ise Bryant'ın adı ve Lakers'ın normal sezondaki 67-15'lik derecesi ile 15-8'lik playoff derecesi yer alıyor. Alt kısımda ise Bryant'ın kariyerinin ilk yarısında giydiği 8 numarası yer alıyor.

Lakers'ın 2000 yılında kazandığı şampiyonluk, Bryant'ın kariyerindeki beş şampiyonluğundan ilkiydi. Los Angeles ekibi, Indiana Pacers'ı altı maçta Bryant ve Shaquille O'Neal ikilisinin önderliğinde mağlup etmişti.


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