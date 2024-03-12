Yetkililer harekete geçti: Kobe Bryant'ın heykelinde skandal hata!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın efsanevi ismi Kobe Bryant'ın heykelinde birçok yazım hatasının bulunduğu tespit edildi.
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın Crypto.com Arena'daki heykelinde bazı yazım hatalarının yer aldığı farkedildi.
Bryant'ı onurlandırmak adına şubat ayında açılışı yapılan heykelde dört adet yazım hatası tespit edildi.
KOBE BRYANT'IN HEYKELİNDE YAZIM HATALARI
Bu yazım hatalarının, Bryant'ın heykelinin üzerine kazınmış olan 2006'daki efsanevi 81 sayılık maçının istatistik kağıdı üzerindeki bazı isimlerde yer aldığı görüldü.
Von Wafer'ın adının "Vom Wafer" olarak yazıldığı, Jose Calderon'un adının "Jose Calderson" olarak kazındığı, ayrıca "decision" (karar) kelimesine iki kez hatalı bir şekilde, "decicion" olarak yer verildiği dikkat çekti.
Bir Lakers sözcüsünün, The Athletic'ten Jovan Buha'ya, "Birkaç haftadır bunun farkındayız ve yakın zamanda düzeltmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştuğu ise kayıtlara geçti.
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