‘Koç tehdit etti’

Koç’un geçen cumartesi imza kampanyasının düzenlendiği Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne gidip başkan Emrah Tünay’la yaşadığı diyalog gündem yarattı.

Tünay, Koç’un kendisini tehdit ettiğini belirtip, “Topladığınız imzalara inanmıyorum, sahte imza toplanıyor. Dua et başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım” dediğini açıkladı. Üyeler bir yandan yeterli imzayı toplayıp, kongreyi daha erkene çekmek adına çalışırken başkan adaylığını açıklayan isimlerden Koç’a sert sözler geldi. Mahmut Uslu, “F.Bahçe tarihinde başarısız geçen bir sezondan 4 ay sonraya kongre alma kararı görülmemiştir!” dedi.