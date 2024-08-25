Koç ve Mourinho direndi, Ferdi gitmek istedi, 35 milyon Avro kabul edildi

Yayınlanma: 25.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.08.2024 - 04:00

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu’nun İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’a transfer olması “buruk” bir hava oluşturdu. 2018’de Nijmegen’den 1.4 milyon Avro bedelle geldiği günden bu yana her sezon istikrarlı bir şekilde forma giyen, 204 maçta sahaya çıkan, mücadeleden asla kaçmayan milli futbolcu, İngiliz ekibinin teklifini aldıktan sonra ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Hem başkan Ali Koç hem de teknik direktör Jose Mourinho, Ferdi’nin ayrılığına hiç sıcak bakmadı. Koç, Brighton’ın ilk teklifini yetersiz bulup geri çevirdi, ardından 24 yaşındaki oyuncuya yıllık ücretinde ciddi bir artış yapıp yeni kontrat sundu. Ancak Kadıoğlu, kariyeri için önemli bir adım olacak Premier Lig’e transferini çoktan aklına koymuştu ve bu yoldan vazgeçmedi. Başkan Koç ile bir görüşme daha yapan Ferdi, kulübüne de ciddi bir maddi kazanç sağlayıp ayrılığına izin verilmesini istedi.

TRANSFERDE BÜYÜK PAZARLIK

Ferdi Kadıoğlu’nun ısrarlı ayrılık talebi sonrası F.Bahçe yönetimi ile Brighton’ın temasları hızlandı. Sarı-Lacivertliler, bonservisin artırılmasını ve teklifin revize edilmesini istedi. İngiliz kulübü bonservisi 35 milyon Avro’ya çıkarınca F.Bahçe teklifi kabul etti. Bu rakam Türk futbol tarihinde bir oyuncuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihteki yerini aldı. Ferdi yeni takımı için sağlık kontrolünden geçip 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Brighton’da yıllık 3.5 milyon Avro kazanacak milli futbolcu, yeni takımının dün Premier Lig’de Manchester United’ı yendiği maçı statta izledi.