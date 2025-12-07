Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli'de gol sesi yok: Seri 4 maça çıktı!

7.12.2025 19:17:00
AA
Kocaelispor, Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, bu maçtan 1 puanla ayrılarak Kasımpaşa kariyerine beraberlikle başladı.

SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Kocaelispor'un Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, Süper Lig'deki puanını 19'a çıkarırken Kasımpaşa'nın puanı ise 14 oldu.

Kocaelispor, Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 41 Balogh), Haidara, Show, Linetty, Tayfur Bingöl, Nonge, Churlinov, Serdar Dursun

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate, Yusuf Barası, Gueye

Sarı kartlar: Dk. 38 Espinoza (Kasımpaşa), Dk. 45 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

İlgili Konular: #süper lig #Kocaelispor #kasımpaşa

