Kocaeli'de gol sesi yok: Seri 4 maça çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa'yı konuk etti.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'nın başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, bu maçtan 1 puanla ayrılarak Kasımpaşa kariyerine beraberlikle başladı.
SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI
Kocaelispor'un Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, Süper Lig'deki puanını 19'a çıkarırken Kasımpaşa'nın puanı ise 14 oldu.
Kocaelispor, Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 41 Balogh), Haidara, Show, Linetty, Tayfur Bingöl, Nonge, Churlinov, Serdar Dursun
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate, Yusuf Barası, Gueye
Sarı kartlar: Dk. 38 Espinoza (Kasımpaşa), Dk. 45 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)