Kocaelispor kötü gidişe 2 golle son verdi!

Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Kocaelispor kötü gidişe 2 golle son verdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 21:22

Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Mesut Can Tunalı, 90. dakikada Furkan Gedik kaydetti.

Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri ligde 2 maç sonra kazandı ve ligde galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Çorum FK ise 4 maç sonra mağlup oldu.

Çorum FK'de Avounou, 90+2. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 12'ye çıkardı. Çorum FK ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Çorum FK, Adanaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor ise Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.


Etiketler: #Çorum FK #Kocaelispor #Trendyol 1. Lig

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