Kocaeli'de kazanan çıkmadı!
Kocaelispor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de 29. haftanın kapanış maçında lider Kocaelispor ile play-off hattına yaklaşmak isteyen Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Konuk ekip Ankaragücü'nün golünü 26. dakikada Owusu Kwabena kaydetti.
Kocaelispor'da Markao, 79. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.
Bu beraberliğin ardından Kocaelispor, 58, Ankaragücü ise 38 puana ulaştı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Kocaelispor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ankaragücü, Iğdır FK'yi ağırlayacak.
Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Onur Öztonga (Dk. 72 Barış Alıcı), Tarkan Serbest, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik (Dk. 46 Muharrem Cinan), Pedrinho, Rivas, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Vukovic), Samet Yalçın (Dk. 61 Furkan Gedik), Oğulcan Çağlayan (Dk. 76 Ahmet Sağat), Marcao
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Özgür Aktaş, Mert Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Ali Kaan Güneren (Dk. 69 İsmail Çokçalış), Mahmut Tekdemir, Osman Çelik (Dk. 90+4 Yusuf Emre Gültekin), Schulz (Dk. 69 Rakoczy), Rotariu, Owusu (Dk. 90+4 Astanakulov), Bajic (Dk. 61 Cephas)
Goller: Dk. 26 Owusu (MKE Ankaragücü), Dk. 79 Marcao (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Tarkan Serbest, Dk. 35 Caner Osmanpaşa, Dk. 43 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor), Dk. 76 Ertaç Özbir, Dk. 82 Rotariu, Dk. 90+2 İsmail Çokçalış (MKE Ankaragücü)
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