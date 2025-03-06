Kocaelispor 10 kişiyle deplasmanda puanı kaptı!

Kocaelispor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Kocaelispor 10 kişiyle deplasmanda puanı kaptı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 23:15

TFF 1. Lig'in 28. haftasında lider Kocaelispor, Ümraniyespor'a konuk oldu. 

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan, 30. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.  

Ümraniyespor'un golünü, 44. dakikada Cebio Soukou kaydetti.

KOCAELİSPOR 10 KİŞİ KALDI 

İlk yarı, Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, 60. dakikada Kocaelispor'da Ahmet Oğuz kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 

Dakikalar 69'u gösterirken ise Kocaelispor'da Cihat Çelik, takımına beraberliği getiren golü kaydetti ve mücadele 1-1 berabere bitti. 

Yenilmezlik serisi 8 maça yükselen lider Kocaelispor, 57 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Ümraniyespor ise 38 puanla 13. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.


Etiketler: #Kocaelispor #Ümraniyespor #TFF 1. Lig

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