Kocaelispor 10 kişiyle deplasmanda puanı kaptı!
Kocaelispor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında lider Kocaelispor, Ümraniyespor'a konuk oldu.
Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan, 30. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Ümraniyespor'un golünü, 44. dakikada Cebio Soukou kaydetti.
KOCAELİSPOR 10 KİŞİ KALDI
İlk yarı, Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, 60. dakikada Kocaelispor'da Ahmet Oğuz kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Dakikalar 69'u gösterirken ise Kocaelispor'da Cihat Çelik, takımına beraberliği getiren golü kaydetti ve mücadele 1-1 berabere bitti.
Yenilmezlik serisi 8 maça yükselen lider Kocaelispor, 57 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Ümraniyespor ise 38 puanla 13. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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