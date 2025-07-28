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Kocaelispor'a İngiltere'den transfer!

Kocaelispor'a İngiltere'den transfer!

28.07.2025 18:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kocaelispor'a İngiltere'den transfer!

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, geçen sezonu Middlesbrough'da geçiren 28 yaşındaki Surinamlı oyunuc Anfernee Jamal Dijksteel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Selçuk İnan önderliğinde yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, İngiltere'den sağ bek transferi gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlılar, geçen sezonu Middlesbrough'da geçiren 28 yaşındaki Surinamlı oyuncu Anfernee Jamal Dijksteel'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

36 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kutsal renklere hoş geldin Dijksteel. Anfernee Jamal Dijksteel ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

2024/2025 sezonunda İngiliz temsilcisi ile 36 karşılaşmada forma giyen Dijksteel, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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