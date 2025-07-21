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Kocaelispor'da yol ayrımı!

Kocaelispor'da yol ayrımı!

21.07.2025 20:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kocaelispor'da yol ayrımı!

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, 32 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedrinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Türkiye Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki Pedrinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Pedrinho'nun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Pedrinho'ya camiamıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.

Her şey için teşekkürler Pedri!

Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun."

Kocaelispor, Pedrinho'yu geçen sezon yaz transfer döneminde Ankaragücü'nden kadrosuna katmıştı.

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