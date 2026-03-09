Kocaelispor'a tek gol yetti: 2 maçlık kötü serisini bitirdi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, Kocaelispor'u konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada penaltıdan Serdar Dursun kaydetti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Kocaelispor oldu.
2 MAÇLIK KÖTÜ SERİSİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisine son veren Selçuk İnan'ın ekibi, 33 puana yükseldi ve 7. sıraya yerleşti.
Atila Gerin yönetiminde ligde 3. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 22 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.
Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor ise Konyaspor'u ağırlayacak.