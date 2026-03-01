Spor yazarları Kocaelispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!'

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi. Spor yazarları Kocaelispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

"KARTAL YÜKSELİYOR"

Gülengül Altınsay: Bu kadar yeni oyuncu olunca Beşiktaş için her 90 dakika artık bir test maçı gibi. Her hafta üstüne koya koya gidiyor olsa bile. Oyuna iki takım da karşılıklı bire bir baskıyı seçerek başlayınca mücadele dozu yüksek bir oyun ortaya çıkıyor. Bu yüzden savunmalar ileri çıkmasına rağmen taraflarca pozisyon yaratılamıyor. Beşiktaş çareyi uzun top indirmekte buluyor fakat bu tabii ki çare olmuyor. Ama 2. yarıya hücum hevesiyle başlıyor Kartal. Ve 52’de maçın 2. korner atışıyla golü de buluyor. Bu gol maçı hareketlendiriyor. Artık Beşiktaş 2. golün, Kocaelispor ise beraberliğin peşinde. Fakat skor değişmeyince Siyah-Beyazlılar bir maçı daha özellikle Asllani ve Ndidi’nin katkısıyla gol yemeden tamamlıyor. Ve bir golle de üç puanı kapıyor. Ne var ki hücumda Orkun’u çok arıyor. (Cumhuriyet)

"İSTİKRAR"

Adnan Dinçer: Bazen maçlar böyle kazanılır. Her zaman oyun üstünlüğü yakalayamazsınız. Beşiktaş da Kocaeli deplasmanında bu sıkıntıyı yaşadı. İlk yarı boşa geçti. Orkun Kökçü’nün dinamizmi ve oyun görüşü arandı. Ancak büyük takımlar bir duran top organizasyonuyla da maçtan istediğini almalı. Nitekim sürekli sahada kalması gereken Cerny’nin kornerinde Agbadou kafayla golünü attı. 13 maçtır yenilmeyen Beşiktaş istikrar adına önemli virajları dönüyor. Bu olumlu gidiş haftaya Galatasaray derbisinde de sürerse Sergen Yalçın inandığı hamleleri daha büyük özgüvenle yapabilir. (Cumhuriyet)

"BEŞİKTAŞ ARTIK DAHA GÜÇLÜ DAHA DİRENÇLİ!"

Güntekin Onay: Dün sahada mücadele etmeyen savunmaya yardım etmeyen Beşiktaşlı oyuncu yoktu ancak rakip yarı alanda kalabalık Kocaelispor karşısında alan bulamadılar. Zaman zaman sete yerleşseler de forvetleri etkili bir şekilde ceza sahasına sokamadılar. Nitekim pozisyonsuz giden maçta Agbadou’nun kornerden gelen kafa golü kilidi açtı. 1-0’dan sonra Cerny ve Olaitan’ın karşı karşıya kaçırdığı fırsatlar da var. Dün golün sahibi Agbadou sahanın en iyisiydi. Olaitan ise sürekli oyunun içinde, çalışkan ve sorumluluk alan bir kimlik sergiledi. (Hürriyet)

"LİGİN KADERİNİ BEŞİKTAŞ BELİRLEYECEK!"

Murat Özbostan: Beşiktaş için bu sadece 3 puan değil, momentum, moral ve derbi hazırlığı açısından altın değerinde bir sonuç oldu. Aslında şampiyonluk yarışının anahtarını Beşiktaş verecek. Siyah-beyazlı takım bu kadar puan saçmasaydı, bugün hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin önündeydi. Ama iç çekişmeleri, teknik adam krizleri ve camiadaki bölünmüşlük Beşiktaş'ı bu yarışta geriye itti.

Emmanuel Agbadou duvar gibi adam.. Beşiktaş savunmasında iyi işler yapmaya başladı. Golü de atarak tam bir Kartal oldu. Temiz müdahaleler, hava hakimiyeti ve pas kalitesiyle de öne çıktı. Boyu ve fiziksel gücüyle defansta rakibi eziyor, hava toplarında %70-80 kazanma oranı var genelde (stoperler için mükemmel bir oran). Kocaeli maçında da golü attıktan sonra savunma hattını sırtladı, maç 1-0 bittiyse arkayı sağlam tuttuğu içindir.

Ligin tepesinin kaderini Beşiktaş-Galatasaray maçı tayin edecek. Bunu hafife almayın. Eğer siyah beyazlı takım, evinde Galatasaray'ı yenerse zirve için kartlar da yeniden açılır. (Sabah)