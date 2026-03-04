Kocaelispor'a deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı çelmesi!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı, Kocaelispor'u ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, 1-0'lık skorla kazandı.

KOCAELİSPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada Alhan Kurtoğlu attı.

Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ın 49. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından iki takım da 4'er puanla Türkiye Kupası'na veda etti.