Kocaelispor Başkanı Recep Durul: 'Nepotizmi Türk futbolundan temizledik'

9.11.2025 21:26:00
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, 1-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Recep Dural yaptığı açıklamada, "Bahis skandalından sonra artık bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Taraf olunmayacak. Nepotizmi Türk futbolundan temizlememiz gerekiyordu. Bugün de onu temizledik. Hakemler bundan sonra, dünkü maçlarda da gördük, adalet vardı. Demek ki adaletsizlik Türk futbolunu başka yerlere götürdü. Başka takımları itekledi. Başka takımları bir yerlere getirdi" dedi.

Image

"KOCAELİSPOR AJAX'TAN DAHA GÜÇLÜ TAKIM"

Ayrıca Recep Dural, "Yenilmez takım yok. İşte gördünüz, Ajax'ı kendi sahasında duman eden Avrupa'da başarılı giden bir takım var. Biz ne dedik, Ajax'tan daha iyiyiz dedik Kocaelispor, gerçekten Ajax'tan daha güçlü takım. Bu konforu bizim sahamızda bulamayacak dedik" ifadelerini kullandı.

