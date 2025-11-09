Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da sakatlık: Lucas Torreira oyuna devam edemedi!

Galatasaray'da sakatlık: Lucas Torreira oyuna devam edemedi!

9.11.2025 18:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'da sakatlık: Lucas Torreira oyuna devam edemedi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, Kocaelispor karşılaşmasında sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlık yaşandı.

Lucas Torreira, karşılaşmanın 63. dakikasında yerde kaldı ve oyuna devam edemeyeceğini belirtti.

Sarı-kırmızılı futbolcu yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.

İlgili Konular: #galatasaray #Kocaelispor #Lucas Torreira

İlgili Haberler

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu: Ödenecek bonservis belli oldu!
Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu: Ödenecek bonservis belli oldu! Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo için İtalyan ekibinin son kararı verdiği ve futbolcuyu bonservisiyle renklerine bağlamak istediği iddia edildi.
Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı: 3 eksik
Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı: 3 eksik Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Bu sezonki ilk yenilgisini aldı... Galatasaray, Kocaeli deplasmanında kayıp!
Bu sezonki ilk yenilgisini aldı... Galatasaray, Kocaeli deplasmanında kayıp! Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.