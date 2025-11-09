Galatasaray'da sakatlık: Lucas Torreira oyuna devam edemedi!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlık yaşandı.
Lucas Torreira, karşılaşmanın 63. dakikasında yerde kaldı ve oyuna devam edemeyeceğini belirtti.
Sarı-kırmızılı futbolcu yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlık yaşandı.
Lucas Torreira, karşılaşmanın 63. dakikasında yerde kaldı ve oyuna devam edemeyeceğini belirtti.
Sarı-kırmızılı futbolcu yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.