Kocaelispor'da Ahmet Sağat'ın sözleşmesi feshedildi

16.05.2026 19:51:00
DHA
Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor'da, forvet oyuncusu Ahmet Sağat ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, futbolcusu Ahmet Sağat ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Sağat’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ahmet Sağat’a teşekkür eder, kalan kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

"POTANSİYELİ SAHAYA TAM OLARAK YANSITAMADIM"

Ahmet Sağat da sanal medya hesabından açıklama yaptı. Sağat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sevinciyle, heyecanıyla, gözyaşıyla omuz omuza verdiğimiz her an çok özeldi. Birlikte inanıp birlikte savaştık ve geçen sezon yaşadığımız o şampiyonluk, hayatım boyunca unutamayacağım en güzel anılardan biri olarak kalacak. Şimdi veda ederken içimde tarif etmesi zor bir eksiklik var; sanki söyleyemediklerim, yarım kalan cümleler var. Bu formayla hayal ettiğim, vermek istediğim çok şey vardı. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama biliyorum ki içimdeki potansiyeli sahaya tam olarak yansıtamadım. Bu da ayrılığı benim için biraz daha ağır, biraz daha sessiz kılıyor. Hodri Meydan, siz her zaman arkamdaydınız. İyi oynadığımda da zorlandığım anlarda da desteğinizi hissettim. Bunun kıymetini kelimelerle anlatmak zor. Belki sahada istediğim gibi karşılık veremedim ama bu arma için duyduğum saygı ve sevgi hep gerçekti. Bugün yollar ayrılıyor ama Kocaelispor benim hikayemin önemli bir parçası olarak kalacak. Yaşanan her anıyı, her alkışı ve her eleştiriyi yanımda taşıyorum.”

