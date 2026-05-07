Kocaelispor, Keita’nın satın alma opsiyonunu kullandı

7.05.2026 13:33:00
DHA
Kocaelispor, sezon başında Fransa temsilcisi Clermont Foot 63’ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı 23 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita’nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Kocaelispor, Fransa Ligue 2 ekibi Clermont Foot 63’ten Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'yı sezon başında satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştı.

Yeşil-siyahlı ekip, Keita'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Habib Ali Keita’nın transferi için kulübümüz ile futbolcunun asıl kulübü olan Fransa Futbol Federasyonu'na tescilli Clermont Foot 63 arasında yapılan transfer sözleşmesindeki satın alma opsiyonu şartları gerçekleşmiş olup, futbolcumuzun kulübümüzle 1 Temmuz 2026 itibariyle hüküm ifade etmeye başlayacak olan 2 yıllık nihai sözleşmesi geçerlilik kazanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Keita, bu sezon yeşil-siyahlı formayla çıktığı 31 maçta 1 gol atıp 2 asist katkısı sundu.

