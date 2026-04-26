Gençlerbirliği sahasında Kocaelispor'u tek golle devirdi!

26.04.2026 16:45:00
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek ligde 10 maç sonra galibiyet hasretine son verdi.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'nin golünü, 34. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu attı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale çıkma başarısı gösteren kırmızı-siyahlı takım, Trendyol Süper Lig'de ise 10 maç sonra galibiyete ulaştı.

Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı öncesinde ligdeki son 10 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşamıştı.

Başkent temsilcisi bu maçtan önce ligde son galibiyetini 20. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek almıştı.

Teknik direktör Volkan Demirel de takımının Kocaelispor'u yenmesiyle Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti.

Gençlerbirliği taraftarından maden işçilerine destek: 'Maden işçisi yalnız değildir' Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında evinde Kocaelispor'u konuk eden Gençlerbirliği'nin taraftarları, Ankara'da açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçilerine destek tezahüratı yaptı.
Spor yazarları Galatasaray - Gençlerbirliği maçını yorumladı: 'Fenerbahçeli oyuncuların ayağa kalkmasını sağladı' Spor yazarları, Galatarasay'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı yorumladı.
Gençlerbirliği'nde yarı final sevinci: 'Çok büyük moral oldu' Gençlerbirliği'nde Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu ve Fıratcan Üzüm, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.