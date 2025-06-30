Kocaelispor'da bir ayrılık daha!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'da kiralık sözleşmesi biten Brezilyalı santrfor Marcos Vinicius Do Amaral Alves (Markao) takımdan ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeşil-siyahlı takıma katkısı için futbolcuya teşekkür edilirken, yeni yolculuğunda başarı dilendi.

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli'den geçen sezon kiralanan Marcao, Kocaelispor formasıyla 2024-2025 sezonunda çıktığı 27 resmi maçta 9 gol kaydetti.

3 AYRILIK DUYURULMUŞTU

Yeşil-siyahlı kulüp daha önce sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, orta alan oyuncusu Josip Vukovic, savunma oyuncuları Mehmet Yılmaz ve Caner Osmanpaşa ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.