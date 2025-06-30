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Kocaelispor'da bir ayrılık daha!

Kocaelispor'da bir ayrılık daha!

30.06.2025 18:20:00
Güncellenme:
AA
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Kocaelispor'da bir ayrılık daha!

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Josip Vukovic, savunma oyuncuları Mehmet Yılmaz ve Caner Osmanpaşa'nın ayrılığının ardından Brezilyalı futbolcu Markao'ya da veda edildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'da kiralık sözleşmesi biten Brezilyalı santrfor Marcos Vinicius Do Amaral Alves (Markao) takımdan ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeşil-siyahlı takıma katkısı için futbolcuya teşekkür edilirken, yeni yolculuğunda başarı dilendi.

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli'den geçen sezon kiralanan Marcao, Kocaelispor formasıyla 2024-2025 sezonunda çıktığı 27 resmi maçta 9 gol kaydetti.

3 AYRILIK DUYURULMUŞTU

Yeşil-siyahlı kulüp daha önce sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, orta alan oyuncusu Josip Vukovic, savunma oyuncuları Mehmet Yılmaz ve Caner Osmanpaşa ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

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