Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor ile devam dedi

Oğulcan Çağlayan X hesabından yayınladığı mesajla yeni sezonda da Kocaelispor forması giyeceğini duyurdu.

Kocaelispor formasıyla yola devam eden Oğulcan Çağlayan, sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama paylaştı. Takıma ve taraftarlara teşekkür eden deneyimli futbolcu, "Şanlı Kocaelispor formasıyla, hak ettiğimiz yerde bu şehre layık olduğu mutlulukları yaşatmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.

Çağlayan ayrıca, Başkan Recep Durul'a, teknik direktöre, ekibe ve yönetime teşekkür ederek, "Biz çok güzel bir aileyiz. Birlikte yapacak daha çok şeyimiz var" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor formasıyla 39 maça çıkan Oğulcan Çağlayan, 22 gol ve 8 asist ile takımına katkı sağladı.