Kocaelispor'dan 16 yıl sonra bir ilk!

Kocaelispor, Süper Lig'deki ilk golünü 5935 gün sonra Fenerbahçe deplasmanında attı.
Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'e dönüşlerinin ardından Kadıköy'de Bruno Petkovic'in golüyle tarihi bir an yaşadı.
Kocaelispor'un Süper Lig'deki son golü 24 Mayıs 2009'da Taner Güller'in Başakşehir'e attığı gol olmuştu.
24 Mayıs 2009 – Taner Güller / Başakşehir
23 Ağustos 2025 – Bruno Petkovic / Fenerbahçe
16 YIL SONRA BİR İLK
Aradan geçen 16 yıl 2 ay 4 hafta 2 günün ardından Kocaelispor, yeniden Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.