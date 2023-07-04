Kocaelispor, kaleci Harun Tekin ile imzaladı

Kocaelispor, kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Tekin ile imzalanan sözleşmenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olduğu öğrenildi.