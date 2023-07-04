Kocaelispor, kaleci Harun Tekin ile imzaladı

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 19:19
Kocaelispor, kaleci Harun Tekin ile imzaladı
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Kocaelispor, kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Tekin ile imzalanan sözleşmenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olduğu öğrenildi.



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