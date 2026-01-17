Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaelispor maçı öncesi Trabzonspor'dan Sikan kararı!

17.01.2026 17:18:00
AA
Trabzonspor'un Kocaelispor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Bordo mavili takımda, Anderlecht'e transferi gündemde olan Danylo Sikan kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.

Bordo-mavili ekibin kafilesinde sakatlıkları bulunan Savic, Baniya, Visca, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Onuachu ile takımdan ayrılması gündemde olan Sikan yer almadı.

Trabzonspor'un 21 kişilik kamp kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Onuralp Çakıroğlu.

İlgili Konular: #trabzonspor #Kocaelispor #Danylo Sikan

