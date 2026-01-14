7 gollü maçta kazanan Trabzonspor: Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a konuk oldu. Trabzonspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı 6-1'lik skorla kazandı.

İstanbulspor, 29. dakikada Mario Krstovski ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor, Ernest Muçi'nin 41. dakikada attığı golle devreye 1-1 bitti.

İSTANBULSPOR 10 KİŞİ KALDI

İstanbulspor, Fahri Kerem Ay'ın 53. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından ardından 10 kişi kaldı.

Trabzonspor, 57. dakikada Arseniy Batagov ve 60. dakikada Ernest Muçi'nin golleriyle maçı 3-1'e getirdi. Bordo-mavililer, Kazeem Olaigbe'nin 70. dakikada attığı golle durumu 4-1 yaptı. Trabzonspor, 85. ve 90+1. dakikalarda Danylo Sikan'ın golleriyle maçı 6-1 kazandı.

MUÇİ YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'un yıldız ismi Muçi, attığı 2 golün yanında Batagov'un golünde de asist yaptı ve maça damga vurdu. Sikan da sonradan oyuna girerek 2 kez ağları havalandırdı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon ilk kez kazandı ve 3 puana yükseldi. İstanbulspor, 1 puanda kaldı.

Trabzonspor, kupanın bir sonraki haftasında sahasında Fethiyespor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer, lige dönüşte ise Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kupanın bir sonraki maç haftasında Galatasaray'a konuk olacak İstanbulspor, ligde ise sıradaki maçında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.