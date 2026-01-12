Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'un Harrison Burrows teklifi ortaya çıktı!

Trabzonspor'un Harrison Burrows teklifi ortaya çıktı!

12.01.2026 11:33:00
Trabzonspor'un Harrison Burrows teklifi ortaya çıktı!

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un, Sheffield United'ta forma giyen Harrison Burrows'u kadrosuna katmak için 5 milyon Sterlin'lik bir teklif yapacağı iddia edildi.

Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiralık olarak gönderdikten sonra kadrosunda sol bek mevkii için sadece Mustafa Eskihellaç kalan Trabzonspor, bu bölge için arayışlarını sürdürüyor. Bordo mavililerin gündemine son olarak gelen isim ise Sheffield United'ta forma giyen Harrison Burrows oldu.

Sky Sports'un haberine göre; bordo mavililer Burrows için 5 milyon Sterlin'lik bir teklif hazırlıyor.

Haberde, 24 yaşındaki oyuncunun geçen sezon Sheffield'ın Championship'ten play-off finaline ulaşmasında kilit rol oynadığı ancak bu sezon zaman zaman formasını Sam McCallum'a kaptırdığı hatırlatıldı.

"KİMSE BANA 'NE DÜŞÜNÜYORSUN' DİYE SORMADI"

Bu arada Sheffield United Teknik Direktörü Chris Wilder, Harrison Burrows hakkında çıkan transfer spekülasyonlarının sorulması üzerine "Bu konuda konuşmalar var ama kimse bana gelip 'Ne düşünüyorsun?' diye sormadı" ifadelerini kullandı.

Hiçbir oyuncusunu bırakmak istemediğini vurgulayan Wilder "Eğer bir gün kulüp sahipleri ve CEO 'Bunu gerçekten değerlendirmemiz gerekiyor' derse, o zaman bu tartışmanın bir parçası olmak isterim" dedi.

25 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Sheffield United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burrows, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

