Trabzonspor'da Felipe Augusto'ya dev teklif!

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

BONUSLAR DAHİL 15 MİLYON EURO

HT Spor'da yer alan habere göre; Bordo-mavililerin yaz transfer döneminde 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Felipe Augusto için, Arap Yarımadası'ndan bonuslarla birlikte 15 milyon Euro seviyelerinde bir teklif geldi.

Buna karşın Brezilyalı futbolcunun önceliğinin bordo-mavililerde kalma yönünde olduğu öğrenildi.

Sambacı santrfor bu sezon 19 maçta 9 gollük katkı sağladı ve 1.311 dakika sahada kaldı.