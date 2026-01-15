Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'da Felipe Augusto'ya dev teklif!

Trabzonspor'da Felipe Augusto'ya dev teklif!

15.01.2026 11:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor'da Felipe Augusto'ya dev teklif!

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Felipe Augusto'ya bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'luk bir teklif geldiği iddia edildi.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

BONUSLAR DAHİL 15 MİLYON EURO

HT Spor'da yer alan habere göre; Bordo-mavililerin yaz transfer döneminde 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Felipe Augusto için, Arap Yarımadası'ndan bonuslarla birlikte 15 milyon Euro seviyelerinde bir teklif geldi.

Buna karşın Brezilyalı futbolcunun önceliğinin bordo-mavililerde kalma yönünde olduğu öğrenildi.

Sambacı santrfor bu sezon 19 maçta 9 gollük katkı sağladı ve 1.311 dakika sahada kaldı.

İlgili Konular: #trabzonspor #Suudi Arabistan #transfer

İlgili Haberler

Trabzonspor'un Harrison Burrows teklifi ortaya çıktı!
Trabzonspor'un Harrison Burrows teklifi ortaya çıktı! Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un, Sheffield United'ta forma giyen Harrison Burrows'u kadrosuna katmak için 5 milyon Sterlin'lik bir teklif yapacağı iddia edildi.
Trabzonspor Serdar Saatçı'nın ayrılığını resmen açıkladı!
Trabzonspor Serdar Saatçı'nın ayrılığını resmen açıkladı! Süper Lig ekibi Trabzonspor, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın BAE ekibi Al Nasr'a kiralandığını açıkladı.
7 gollü maçta kazanan Trabzonspor: Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı!
7 gollü maçta kazanan Trabzonspor: Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı! Trabzonspor, Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti.