Kocaelispor, sahasında serisini sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kocaelispor, 2-1'lik skorla kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri dakika 24'te Hrvoje Smolcic ile 37. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.
Antalyaspor'un tek golünü ise 32. dakikada Lautaro Giannetti attı.
Kocaelispor, sahasında 5 maç sonra gol gördü.
Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Antalyaspor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.
Bu galibiyetin ardından Kocaelispor puanını 23'e çıkarırken, Antalyaspor 15 puanda kaldı.
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Kocaelispor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.