Kocaeli'de skandal: Antrenör kadın hakeme saldırdı!

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında İzmit ilçesindeki Avni Kalkavan Stadı’nda meydana geldi. U-12 Ligi mücadelesinde Çubuklu Bala Spor ile Yuvam İzmit Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Müsabaka sırasında maçın hakemi S.U.’nun verdiği bir karar sonrası, Çubuklu Bala Spor Antrenörü Seçkin T. sahaya girdi. Seçkin T., kadın hakeme tokat attı. Çevredekiler antrenöre müdahale ederken, hakem S.U. bölgeden uzaklaştı. Antrenörün hakeme saldırdığı anlar cep telefonuyla görüntülenirken, olayın ardından S.U. şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Seçkin T., emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Çubuklu Balaspor yönetimi, antrenörle ilişiklerini kestiklerini duyurdu. Seçkin T.’nin 2019 yılında da bir hakeme copla saldırdığı belirtildi.