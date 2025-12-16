Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli'de skandal: Antrenör kadın hakeme saldırdı!

Kocaeli'de skandal: Antrenör kadın hakeme saldırdı!

16.12.2025 17:30:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kocaeli'de skandal: Antrenör kadın hakeme saldırdı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde U-12 Ligi’nde oynanan müsabaka sırasında Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin T., kadın hakem S.U.’ya (18) saldırıp tokat attı. Gözaltına alınan Seçkin T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında İzmit ilçesindeki Avni Kalkavan Stadı’nda meydana geldi. U-12 Ligi mücadelesinde Çubuklu Bala Spor ile Yuvam İzmit Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Müsabaka sırasında maçın hakemi S.U.’nun verdiği bir karar sonrası, Çubuklu Bala Spor Antrenörü Seçkin T. sahaya girdi. Seçkin T., kadın hakeme tokat attı. Çevredekiler antrenöre müdahale ederken, hakem S.U. bölgeden uzaklaştı. Antrenörün hakeme saldırdığı anlar cep telefonuyla görüntülenirken, olayın ardından S.U. şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Seçkin T., emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Çubuklu Balaspor yönetimi, antrenörle ilişiklerini kestiklerini duyurdu. Seçkin T.’nin 2019 yılında da bir hakeme copla saldırdığı belirtildi.

İlgili Konular: #kocaeli #hakem #antrenör

İlgili Haberler

TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası'nda VAR gelişmesi!
TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası'nda VAR gelişmesi! Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nın grup maçlarında VAR sisteminin kullanılacağını duyurdu.
Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru
Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le oynanacak maçın tarihinin değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.
PFDK'den ceza almıştı: TFF'den Abdullah Kavukcu kararı!
PFDK'den ceza almıştı: TFF'den Abdullah Kavukcu kararı! Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun cezasında indirim yapıldığını açıkladı.