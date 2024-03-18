Kocaelispor'da başkan Engin Koyun istifa etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da başkan Engin Koyun istifa etti.
Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'un başkanı Engin Koyun'un istifa ettiği bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Engin Koyun'un istifasının kabulüne ve bilahare tarihi duyurulacak yeni olağanüstü seçimli genel kurula kadar bu göreve vekaleten Recep Durul'un belirlenmesine karar verildiğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. Sayın Engin Koyun'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, vekaleten yeni yönetim kurulu başkanımız olarak belirlenen Recep Durul'a görevinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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