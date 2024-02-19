Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi
Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'de 3. sırada bulunan Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar resmen ayrıldı.
KOCAELİSPOR'DA BİR DÖNEM SONA ERDİ
Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam’a ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
KOCAELİSPOR'UN DURUMU
Kocaelispor bu sezon ligde 23 maç oynadı. Yeşil-siyahlılar bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 43 puan topladı.
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