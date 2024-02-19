Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:31

Güncelleme: 19.02.2024 - 13:31

Trendyol 1. Lig'de 3. sırada bulunan Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar resmen ayrıldı.

KOCAELİSPOR'DA BİR DÖNEM SONA ERDİ

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam’a ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

KOCAELİSPOR'UN DURUMU

Kocaelispor bu sezon ligde 23 maç oynadı. Yeşil-siyahlılar bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 43 puan topladı.