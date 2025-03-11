Kocaelispor'da Harun Tekin gelişmesi!
TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor, 35 yaşındaki kaleci Harun Tekin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, kaleci Harun Tekin ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Harun Tekin'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Körfez temsilcisine 4 Temmuz 2023'te transfer olan Tekin, 17 maçta forma giydi.
Etiketler: #Harun Tekin #Kocaelispor #Sözleşme
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